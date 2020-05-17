شكرا لقرائتكم خبر عن ماينز يفرض التعادل الإيجابي علي كولن في الدوري الإلماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق ماينز من بعيد وفرض التعادل على مضيفه كولن (2-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من، المهاجم مارك ألكسندر، ولاعب خط الوسط النمساوي فلوريان كاينز، في الدقيقتين (6 من ضربة جزاء، و53) على الترتيب.

وعاد ماينز من بعيد وأدرك التعادل بتسجيله هدفين أيضا حملا توقيع كل من، المهاجم النيجيري تايوو أونيي، ولاعب خط الوسط الكاميروني بيير كوندي، في الدقيقتين (61 و72) على التوالي.

ورفع كولن رصيده إلى 33 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الدوري، بينما رفع ماينز رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب "البوندزليجا".

واستأنفت مباريات الدوري الألماني " البوندزليجا " أمس السبت، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب جائحة كورونا، وتقام المباريات من دون حضور الجماهير، كما تحظر القيود الصحية التمائم أيضا، ومن وبينها الجدي "هينيس" الذي يتم الاحتفال به في الملعب قبل انطلاق أي مباراة لفريق كولن على أرضه، وبالتالي غاب اليوم عن هذه المباراة.

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