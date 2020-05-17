شكرا لقرائتكم شبانة في لايف اليوم السابع: على مجلس غزل المحلة إغلاق صفحة أسامة نبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الإعلامي محمد شبانة في برنامج " مع شبانة على صفحة فيسبوك اليوم السابع من مجلس إدارة نادي غزل المحلة إغلاق صفحة تصريحات أسامة نبيه وترك اتحاد الكرة للنظر في الشكوي ، والتركيز مع فريق الكرة من أجل العودة للدوري الممتاز خاصة أن المحلة من الفرق العريقة.
وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع : " مجلس إدارة غزل المحلة لو بطل يرجع للدوري وما يتشطرش على تصريحات أسامة نبيه ، المخطئ تماماً في تصريحاته، ولكن من غير المعقول التركيز في هذا الملف فقط ، بل على مجلس الإدارة التركيز فيما هو أهم وهو العودة للدوري الممتاز من جديد .
وتابع شبانة في لايف اليوم السابع : " تصريحات أسامه نبيه خطأ كبير منه خاصة أنه كان مدرب لمنتخب مصر من قبل ، ولكن هناك من يخطأ ويطلق تصريحات ويهاجم وينتقد بأسوأ منه ، وعلى مجلس إدارة غزل المحلة عدم التركيز في هذه الواقعة فقط ، خاصة أنه قام بحفظ حقه بالتقدم بشكوي للجنة الخماسية والتي بدورها قامت برفع الشكوي للجنة الإنضباط باتحاد الكرة والذى سيحفظها خاصة أنها من سنوات طويلة .
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