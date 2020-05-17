شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الألمانى بعد فوزه على يونيون برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزز بايرن ميونخ، صدارته لجدول ترتيب الدوري الألمانى، بعد فوزه الثمين خارج أرضه، على مضيفه فريق يونيون برلين، بنتيجة 2 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البونزدليجا، بعد عودة مباريات المسابقة بعد توقف حوالى شهرين، منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجل توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، هدفا فى الدقيقة 18، بعد متابعته لرأسية زميله سيرج جنابرى، ولكن رفضت تقنية الفيديو "فار"، احتساب الهدف بداعى وجود تسلل.

ولكن نجح النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، فى تسجيل هدف تقدم الفريق البافارى، فى الدقيقة 40، عن طريق ركلة جزاء، لينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

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وفى الشوط الثانى، أضاف المدافع الفرنسي بنجامين بافارد، ثانى أهداف فريق بايرن ميونخ، فى الدقيقة 81 من عمر المباراة، من ضربة رأسية على يسار، سكنت على يسار حارس يونيون برلين، مستغلا عرضية من جوشوا كيميتش، من ضربة ركنية.

بتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ، رصيده للنقطة 58 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، متفوقا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثانى، فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 54 نقطة، بعد فوزه الكبير أمس السبت على فريق شالكه، برباعية نظيفة، بينما توقف رصيد يونيون برلين، عند 30 نقطة فى المركز الثانى عشر.

وتختتم مباريات الجولة الـ26 من الدوري الألمانى، مساء غدا الاثنين، بلقاء فيردر بريمن مع فريق باير ليفركوزن.