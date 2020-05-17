شكرا لقرائتكم بادجى مهاجم الأهلى يقوم بعمل إنسانى في رمضان.. تعرف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قدم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المساعدات، في تغليف الأطعمة والمساهمة في أحد أنشطة الجمعيات الخيرية المصرية.
ونشر بادجي عبر حسابه على "إنستجرام" عدة صور وفيديو له خلال تواجده ببنك الطعام، ومشاركته في تغليف المواد الغذائية قبل توزيعها، معلقا: "هذا ما قضيت فيه رحلتي اليوم".
ويتواجد بادجي بالقاهرة في الوقت الحالي رغم توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ مطلع مارس.
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