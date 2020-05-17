شكرا لقرائتكم ماذا قدم أصحاب الدقائق المعدودة مع الأهلي؟.. كهربا والشيخ وبادجي الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم سياسة التدوير التي حرص السويسري رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على اتباعها منذ تولي إدارة القلعة الحمراء في بداية الموسم الجاري، بقيت هناك مجموعة من اللاعبين لم تحصل على الفرصة الكاملة مثل غيرها، كان استبعاد بعضهم لأسباب فنية فيما جاء سبب عدم مشاركة البعض الآخر بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا المستجد الذي انتشر في العديد من دول العالم وسبب حالة من الركود في جميع الأنشطة، وكان أبرز هؤلاء اللاعبين علي لطفي ومحمود وحيد، محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجي وأحمد الشيخ.





علي لطفي

كهربا

محمود وحيد

أحمد الشيخ

أليو بادجي

كان علي لطفي الأسوأ حظاً مع رينية فايلر مدرب الأهلي، حيث لم يشارك لطفي في أي مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري، نظراً لتألق محمد الشناوي.لم يكن كهربا محظوظاً بعد انتقاله إلى النادي الأهلي في يناير الماضي، فلم يكد يلعب مع الفريق ويحصل على فرصة حتى تعرض للإيقاف في مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي والزمالك في فبراير الماضي وتوج بها الفريق الأبيض بركلات الجزاء بنتيجة 4/3، وبشكل عام شارك كهربا مع الأهلي في 10 مباريات بواقع 231 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أخرى .بسبب تألق علي معلول في الجبهة اليسرى، أحيلت أوراق محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي إلى دكة البدلاء، ولم يشارك مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري سوى في 6 مباريات فقط بمعدل دقائق لعب 442 دقيقة، استطاع خلالهم.كان أحمد الشيخ أوفر حظاً من زملائه بعدما شارك في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري بمعدل دقائق لعب وصل إلى 986 دقيقة، استطاع خلالهم الشيخ أن يسجل 4 أهداف ويصنع هدفين.انضم أليو بادجي حديثاً إلى النادي الأهلي وبالتحديد في يناير الماضي، ولذلك لم تتح له الفرصة للمشاركة بشكل كبير قبل التوقف حيث خاض مع الأهلي 7 مباريات، بمعدل دقائق لعب 163 دقيقة فقط، سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.