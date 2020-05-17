شكرا لقرائتكم نجوم ممنوعون من الرحيل عن أنديتهم فى الميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أنه مع اقتراب الميركاتو الصيفى بدأت الأندية تفكر فى الانتقالات ورحيل اللاعبين وحسم ملفات المعارين لترتيب أوضاع الموسم الجديد مبكرا استغلال لفترة توقف النشاط حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد ، و لكن يبدو أنه يوجد نجوم فى أندية الزمالك و المصرى و الإسماعيلى خط أحمر و ممنوع التفريط فيهم إلا فى حالة الإحتراف الخارجى بعرض يخدم مصلحة أنديتهم وذلك لإحتياج الفرق إلى جهودهم فى المرحلة المقبلة وفقا لتحديد الأولويات .



مصطفى محمد استقر مسؤولو الزمالك على استمرار مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل، على الرغم من تلقى اللاعب عروضًا للاحتراف فى وقت سابق إلا أن ضعف القيمة المالية أدى إلى رفض تلك العروض، لذا يبحث مسؤولو الأبيض عن استمرار اللاعب فى الموسم الجديد مع تدعيمه ببدائل قوية لدعم هذا الخط. كريم العراقى استقر مسؤولو الزمالك على استمرار مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل، على الرغم من تلقى اللاعب عروضًا للاحتراف فى وقت سابق إلا أن ضعف القيمة المالية أدى إلى رفض تلك العروض، لذا يبحث مسؤولو الأبيض عن استمرار اللاعب فى الموسم الجديد مع تدعيمه ببدائل قوية لدعم هذا الخط. أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق المصرى، أن ملف انتقال كريم العراقى إلى نادى الزمالك مغلق حالياً ولا يوجد حديث بشأنه .وقال العشرى، فى تصريحات، أن العراقى من الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنه لا يزال يرتبط مع النادى بموسمين فى تعاقده .

طاهر محمد طاهر وأشار العشرى إلى أن النادى المصرى لم تصله أى خطابات رسمية من نادى الزمالك بشأن ضم العراقى . فيما طالب مسئولو نادي المقاولون العرب المهاجم طاهر محمد طاهر بعدم الدخول في مفاوضات مع الأندية المحلية تمهيدًا لضمه مع بداية الموسم الجديد و إن إدارة النادي لن تسمح لرحيله إلا للاحتراف الخارجي فقط مهما كانت الاغراءات المالية. Advertisements

رفض مسئولو النادى الأهلى التسرّع فى التفاوض مع نظرائهم فى نادى المقاولون العرب بشأن صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل والمنتخب الأولمبى، واستقر مسئولو القلعة الحمراء على التمهّل فى هذا الأمر.

ويُعد طاهر محمد طاهر واحداً من اللاعبين المُرشحين للأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل، لكن التفاوض معه لا يسير بُخطى ثابتة ولا يعدو كونه اقتراحاً من جانب البعض داخل إدارة القلعة الحمراء.