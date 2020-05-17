شكرا لقرائتكم سكاي ألمانيا: متابعة قياسية لـ"البوندسليغا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حظيت عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم خلف أبواب موصدة يوم السبت بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بمتابعة قياسية عبر الشاشات المحلية وصلت إلى ستة ملايين مشاهد لشبكة "سكاي ألمانيا" المالكة لحقوق البث، بحسب ما أفاد موقع متخصص يوم الأحد.

وانطلقت خمس مباريات من أصل ست مقررة ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا، لتصبح ألمانيا بذلك أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف المنافسات التي علقت في منتصف مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وتستكمل مباريات المرحلة الأحد والاثنين، وأبرزها حلول المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ ضيفا على يونيون برلين في وقت لاحق.

وبحسب موقع "دي دبليو دي أل" الألماني المتخصص بوسائل الإعلام، تابع 3,68 ملايين شخص انطلاق المباريات عبر القنوات المدفوعة لـ"سكاي" الألمانية، أي ضعف عدد المشاهدين المعتاد للمباريات يوم السبت.

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يضاف الى هؤلاء نحو 2.45 مليوني مشاهد تابعوا البث المتعدد ("مالتيبليكس") عبر القناة المفتوحة لـ"سكاي"، بعد قرار الشبكة القيام بذلك للمباريات التي تلعب يوم السبت في المرحلتين الأوليين بعد العودة.

وبحسب الأرقام، استحوذت "سكاي ألمانيا" عبر القناة المدفوعة على 27.4 بالمئة من الحصة السوقية بعد ظهر يوم السبت، مقابل 18.2 بالمئة للقناة المفتوحة.

وأفاد مصدر في رابطة الدوري الألماني وكالة فرانس برس ان المباريات تم بثها عبر قنوات تلفزيونية في أكثر من 70 بلدا حول العالم، بموجب اتفاقات معقودة سابقا.

ولقيت بطولة ألمانيا في نهاية الأسبوع اهتماما أكبر من العادة نظرا لأنها البطولة الكبرى الأولى التي تستأنف منافساتها بعد الجمود الذي أصاب الرياضة بسبب "كوفيد-19".

وبين البطولات الوطنية الكبرى الأخرى، لا تزال إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا تعد الخطط لعودة محتملة يؤمل في ان تكون قرابة منتصف يونيو، بينما كانت فرنسا الوحيدة بين كبار القارة التي تعلن أواخر أبريل وقف الدوري المحلي بشكل مبكر، وتتويج باريس سان جرمان باللقب.