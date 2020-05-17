رابطة الدوري السعودي تتجه نحو إلغاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تتجه رابطة الدوري السعودي الممتاز نحو إلغاء الموسم الحالي، بسبب صعوبة استئنافه خلال الشهرين المقبلين، بعدما توقفت منافساته في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتبعًا لموقع "دوري بلس" السعودي، فإن رابطة الدوري السعودي ترى أن امتداد الموسم الحالي سيؤثر على جدول الموسم المقبل، وهو ما يجعل الإلغاء الخيار الأقرب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الموقع السعودي أن 75% من أندية الدوري السعودي الممتاز يؤيدون إنهاء الموسم، حيث أبدى 12 ناديًا من أصل 16 رغبتهم صراحة في إلغاء الدوري، بينما يتصدر الهلال والنصر الأندية المؤيدة لاستكمال المسابقة.

وكانت رابطة الدوري السعودي حددت أغسطس المقبل كموعد محتمل لاستئناف المنافسات، لكنها تجد صعوبة في تنفيذ مقترح إكمال الموسم الحالي.