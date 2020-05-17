أسامة عرابي: مارتن يول رحل بسبب اقتحام الجماهير للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أسامة عرابي المدرب السابق لنادي الأهلي، بأن الهولندي مارتن يول رحل عن النادي بسبب واقعة اقتحام الجماهير لملعب التدريبات، قائلًا أنه لم يتخذ قراره بالعمل في الأهلي من أجل المال.

وقال عرابي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "مارتن يول لم يحصل على فرصته داخل الأهلي، والإدارة كانت تعلم ذلك، وبعد الخسارة في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، محمود طاهر كان متمسك باستمراره."

وتابع: "المشكلة التي حدثت آنذاك أن الجمهور قام باقتحام التدريب في ملعب مدينة نصر، وبعدها قرر أن هذا الوضع لا يناسبه من أجل العمل."

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وأضاف: "مارتن يول كان يقول لي يا أسامة أنا لا أفكر في المال، ولو أشعلت النيران في إموالي لن تنتهي، لأنه كان ملياردير، وعمل في هولندا وانجلترا واحترف كلاعب ومدرب سنوات طويلة."

وواصل: "كنا نستعد للموسم الجديد ونتعاقد مع لاعبين من أجل دعم صفوف الفريق، ونحن من تعاقدنا مع جونيور أجايى وعلي معلول."

وعمل مارتن يول في الأهلي من فبراير حتى أغسطس 2016، وحقق بطولة الدوري الممتاز، لكنه ودع دوري الأبطال وخسر نهائي كأس مصر.