تقارير: اتجاه لدعوة فريق أوروبي للمشاركة بكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد العربي لكرة القدم يدرس في الوقت الحالي إمكانية ادخال تعديل في نظام بطولة كأس العرب للأندية الأبطال بنسختها المقبلة، عن طريق دعوة فريقين غير عربيين للمشاركة فيها.
وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الاتحاد العربي يفكر في التغيير وذلك بإشراك فريقين من خارج الوطن العربي، ينتميان لأوروبا وأمريكا اللاتينية.
ويشير التقرير ذاته إلى أن هذه الفكرة التي ينوي الإتحاد العربي إحداثها، تأتي من أجل إعطاء المنافسة العربية طابعا دوليا، ويحصل من خلالها على موافقة الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مشاركة بطل ذات المنافسة في كأس العالم للأندية.
وقام الاتحاد العربي بالفعل بدعوة فرق غير عربية للمشاركة في بطولة الشباب التي أقيمت بالسعودية حيث دخل المنافسات مدغشقر والسنغال قبل أن يفوز بها الأخير.
ووصلت البطولة العربية للأندية في نسختها الحالية إلى مرحلة نصف النهائي.
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