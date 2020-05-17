الخطيب يطمئن على أسرة اللواء حسن مسعود

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، علي إجراء اتصال هاتفي بأسرة الراحل اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر للاطمئنان عليهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم انطلاقا من الدور الذي يقوم به النادي تجاه جميع ابنائه وأسرهم. الذي يقوم به النادي تجاه جميع ابنائه وأسرهم. وتواجد الخطيب اليوم في فرع النادي بمدينة نصر لمتابعة مستجدات المشروعات الإنشائية داخله وسير أعمال الصيانة لمرافقه والبنية التحتية داخله وحرص علي التواصل هاتفيا مع نجل الراحل اللواء حسن مسعود وذلك قبل اجتماعه مع المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة واحمد إيهاب النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. والبنية التحتية داخله وحرص علي التواصل هاتفيا مع نجل الراحل اللواء حسن مسعود وذلك قبل اجتماعه مع المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة واحمد إيهاب النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

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