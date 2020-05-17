الخطيب يطمئن على أسرة اللواء حسن مسعود

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، علي إجراء اتصال هاتفي بأسرة الراحل اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر للاطمئنان عليهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم انطلاقا من الدورالذي يقوم به النادي تجاه جميع ابنائه وأسرهم.
وتواجد الخطيب اليوم في فرع النادي بمدينة نصر لمتابعة مستجدات المشروعات الإنشائية داخله وسير أعمال الصيانة لمرافقهوالبنية التحتية داخله وحرص علي التواصل هاتفيا مع نجل الراحل اللواء حسن مسعود وذلك قبل اجتماعه مع المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة واحمد إيهاب النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.
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