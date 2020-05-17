الأهلي يرحب باستكمال الدوري وعودة النشاط في يونيو

رحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي باستكمال بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. الموسم. وقال عبد الحفيظ لـ"بوابة الوفد" إن الأهلي جاهز لاستكمال الدوري ويرحب بأي قرار تتخذه الدولة.

وأضاف:" أهلاً بعودة النشاط في شهر يونيو المقبل وفقاً لقرار رئيس الوزراء والأهلي سيتبع الإجراءات الاحترازية".

الدوري ويرحب بأي قرار تتخذه الدولة.وأضاف:" أهلاً بعودة النشاط في شهر يونيو المقبل وفقاً لقرار رئيس الوزراء والأهلي سيتبع الإجراءات الاحترازية".

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