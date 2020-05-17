سحر عبد الحق تتواصل مع لاعبة المنتخب الوطني خلال تواجدها بالحجر الصحي

أجرت الدكتورة سحر عبد الحق عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على كرة القدم النسائيه، عصر اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً بقائدة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية والمحترفة بناديالعين الإماراتي إنجي عطية.
وحرصت سحر عبد الحق خلال المكالمة الإطمئنان على اللاعبة، في ظل وجودها بالحجر الصحي، بعد عودتها من الإماراتالثلاثاء الماضي، وفق الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة الصحة لعودة المصريين من الخارج.
واكدت إنجي عطية للدكتورة سحر عبد الحق، خلال المكالمة سعادتها البالغة والشديده باهتمام المسئولين بالدولة المصرية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة العالقين.
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