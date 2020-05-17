ماجد نجاتي : هذا الحل ينقذ الدوري من الإلغاء

تحدث المهندس ماجد نجاتي رئيس نادي انبي السابق عن استكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز.
وقال نجاتي في تصريحات للوفد، بعد خوض نصف الموسم تقريبا فإنه من الصعب على الأندية إلغاء الموسمواستكماله هو الحل الأفضل ولكن الوقت لن يكون في صالح استكمال الموسم لذلك أرى أنه من الممكن أن يتم استكمال الموسم الحالي بداية الموسم المقبل على أن يتم إلغاء الموسم المقبل .
وتابع إلغاء الموسم المقبل لن يكون هناك أي مشكلة لأن الأندية لم تلعبه من الأساس بعكس الموسم الجاري الذي كلف الأندية أموالا طائلة وترى أغلب الأندية أنه من حقها أن يستكمل الموسم.
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