المقاصة يطالب بعدم استكمال الموسم

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن ناديه يترقب القرار النهائي بخصوص مصير بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم. وقال هويدي لـ"بوابة الوفد" إن القرار في النهاية في يد الدولة واتحاد الكرة موضحاً أنه يتمنى الوضع في الاعتبار الموسم المقبل خاصة أن الدوري لديه عدة توقفات في الموسم الجديد بعد تأجيل الأولمبياد.

وأشار إلى أن المقاصة عبر عن رأيه في مسألة استكمال الدوري هذا الموسم بشكل واضح وطالب بإلغاء البطولة خاصة أن الدوري أمامه الكثير من الجولات.

في النهاية في يد الدولة واتحاد الكرة موضحاً أنه يتمنى الوضع في الاعتبار الموسم المقبل خاصة أن الدوري لديه عدة توقفات في الموسم الجديد بعد تأجيل الأولمبياد.وأشار إلى أن المقاصة عبر عن رأيه في مسألة استكمال الدوري هذا الموسم بشكل واضح وطالب بإلغاء البطولة خاصة أن الدوري أمامه الكثير من الجولات.

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