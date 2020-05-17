أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن ناديه يترقب القرار النهائي بخصوص مصير بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.
وقال هويدي لـ"بوابة الوفد" إن القرارفي النهاية في يد الدولة واتحاد الكرة موضحاً أنه يتمنى الوضع في الاعتبار الموسم المقبل خاصة أن الدوري لديه عدة توقفات في الموسم الجديد بعد تأجيل الأولمبياد.
وأشار إلى أن المقاصة عبر عن رأيه في مسألة استكمال الدوري هذا الموسم بشكل واضح وطالب بإلغاء البطولة خاصة أن الدوري أمامه الكثير من الجولات.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يطالب بعدم استكمال الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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