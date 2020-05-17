تعرف على الدولة الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن الدولة الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد وجود اتجاه قوي لسحب اللقاء من ستاد جابوما في الكاميرون لتفشي فيروس ستاد جابوما في الكاميرون لتفشي فيروس كورونا قال المصدر: "الكاف يدرس جدًا إقامة النهائي في لواندا، خاصة وأنها سجلت أعداد قليلة جدًا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن". وأنها سجلت أعداد قليلة جدًا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن". وتابع: "نتابع بحرص شديد مستجدات انتشار الفيروس في قارة أفريقيا من أجل تحديد مصير المباريات المتبقية في دوري الأبطال والكونفيدرالية".

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