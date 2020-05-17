اخبار الرياضه

إداري إنبي يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طالب عادل زكي المدير الإداري بنادي إنبي بضرورة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم والتركيز على الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هذا الموسم يجب غلق صفحته دون تحديد بطلا للدوري أو الفرق الهابطة في الدرجات المختلفة.

أكد زكي صعوبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بحذافيرها في

الملاعب المصرية في حال استئناف المسابقة، مثلما يحدث في الدول الأوروبية التي يتوافر بها الحزم والحسم في معاقبة المخالفين حيث يعرف المواطن العادي حقوقه وواجباته.

وقال المدير الإداري، اللاعب المصري كنسيج من المجتمع سوف

يتسبب في مشاكل داخل الملعب وخارجه تتعلق بالإجراءات المفترض الابتعاد عنها كالعناق والفرح بهدف أو الالتحام والمسك بفانلة وجسم المنافس وخلافه خلال المباراة، ناهيك عما سيحدث على دكة البدلاء وخلافه.

 وأضاف أن أى فريق اليوم يحتاج بين 4 إلى 6 أسابيع للتدريب للعودة لفورمة المباريات  في الوقت الذى لم تعرف فيه الأجهزة الفنية موعد استئناف الدوري.!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إداري إنبي يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا