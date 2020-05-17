إداري إنبي يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم

طالب عادل زكي المدير الإداري بنادي إنبي بضرورة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم والتركيز على الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هذا الموسم يجب غلق صفحته دون تحديد بطلا للدوري أو الفرق الهابطة في الدرجات المختلفة.

أكد زكي صعوبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بحذافيرها في

الملاعب المصرية في حال استئناف المسابقة، مثلما يحدث في الدول الأوروبية التي يتوافر بها الحزم والحسم في معاقبة المخالفين حيث يعرف المواطن العادي حقوقه وواجباته.

وقال المدير الإداري، اللاعب المصري كنسيج من المجتمع سوف

يتسبب في مشاكل داخل الملعب وخارجه تتعلق بالإجراءات المفترض الابتعاد عنها كالعناق والفرح بهدف أو الالتحام والمسك بفانلة وجسم المنافس وخلافه خلال المباراة، ناهيك عما سيحدث على دكة البدلاء وخلافه.

وأضاف أن أى فريق اليوم يحتاج بين 4 إلى 6 أسابيع للتدريب للعودة لفورمة المباريات في الوقت الذى لم تعرف فيه الأجهزة الفنية موعد استئناف الدوري.!