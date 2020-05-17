أوضح حمادة صدقي المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة أنه قام بوضع عدد من السيناريوهات تحسبا لاستئناف الدوري في أي وقت مؤكدا أنه معقرار عودة النشاط الرياضي واستكمال الدوري المصري ولكن لابد من وجود ضوابط وإجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وتابع أنه في حالة استكمال الموسم فإنه سينتهي متأخرا وقد يتلاحم مع الموسم المقبل لذلك أري أنه من الضروري أن يكون دوري الموسم المقبل من مجموعتين كل واحدة منهما 12 فريقا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب سموحة: لدينا سيناريوهات جاهزة لعودة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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