أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة السكندري أن الفريق الأزرق كان قريبًا من حصد لقبي بطولة الدوري المصري والكأس في 2014 .
وقال صدقي في تصريحات إذاعية: "لو نمتلك منظومة إعلامية قوية عام 2014، كنا حققنا لقبي الدوري الممتاز و كأس مصر، ولكن تعرضنا لحملةشرسة من أجل عدم تحقيقنا لقبي الدوري والكأس".
وأضاف مدرب سموحة: "نمتلك 4 لاعبين محترفين على أعلى مستوى في الفريق ولن نستغنى عنهم نهائيا لأنهم مؤثرين بشكل كبير في مستوى الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة صدقي: سموحة كان قريبًا من لقبي الدوري والكأس في 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.