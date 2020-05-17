حمادة صدقي: سموحة كان قريبًا من لقبي الدوري والكأس في 2014

أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة السكندري أن الفريق الأزرق كان قريبًا من حصد لقبي بطولة الدوري المصري والكأس في 2014 .

وقال صدقي في تصريحات إذاعية: "لو نمتلك منظومة إعلامية قوية عام 2014، كنا حققنا لقبي الدوري الممتاز و كأس مصر، ولكن تعرضنا لحملة

شرسة من أجل عدم تحقيقنا لقبي الدوري والكأس".

وأضاف مدرب سموحة: "نمتلك 4 لاعبين محترفين على أعلى مستوى في الفريق ولن نستغنى عنهم نهائيا لأنهم مؤثرين بشكل كبير في مستوى الفريق".