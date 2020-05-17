وليد العطار: هناك أكثر من سيناريو مقترح لعودة الدوري

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن سيناريوهات عودة النشاط الكروي وبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال العطار في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "هناك أكثر من

سيناريو مقترح، ومنها استئناف الدوري كبطولة مجمعة من أجل السيطرة على جميع الفرق من الناحية الطبية".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لاتحاد الكرة صحة اللاعبين، ولكن

التكلفة المالية قد تكون عائق أمام المسئولين في استئناف مسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى".

وتابع: "تعرضنا لأزمات كثيرة من بعد ثورة 2011، ولدينا من الخبرات الكثير للتعامل مع هذا الموقف، وهناك تواصل مستمر بين الأستاذ عمرو الجنايني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".