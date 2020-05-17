كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن سيناريوهات عودة النشاط الكروي وبطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال العطار في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "هناك أكثر منسيناريو مقترح، ومنها استئناف الدوري كبطولة مجمعة من أجل السيطرة على جميع الفرق من الناحية الطبية".
وأضاف: "الأهم بالنسبة لاتحاد الكرة صحة اللاعبين، ولكنالتكلفة المالية قد تكون عائق أمام المسئولين في استئناف مسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى".
وتابع: "تعرضنا لأزمات كثيرة من بعد ثورة 2011، ولدينا من الخبرات الكثير للتعامل مع هذا الموقف، وهناك تواصل مستمر بين الأستاذ عمرو الجنايني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد العطار: هناك أكثر من سيناريو مقترح لعودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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