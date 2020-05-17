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وليد العطار: هناك أكثر من سيناريو مقترح لعودة الدوري

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كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن سيناريوهات عودة النشاط الكروي وبطولة الممتاز.

وقال العطار في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "هناك أكثر من

سيناريو مقترح، ومنها استئناف الدوري كبطولة مجمعة من أجل السيطرة على جميع الفرق من الناحية الطبية".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لاتحاد الكرة صحة اللاعبين، ولكن

التكلفة المالية قد تكون عائق أمام المسئولين في استئناف مسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى".

وتابع: "تعرضنا لأزمات كثيرة من بعد ثورة 2011، ولدينا من الخبرات الكثير للتعامل مع هذا الموقف، وهناك تواصل مستمر بين الأستاذ عمرو الجنايني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

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