مدافع البرازيل السابق: مدرب النصر سبب اعتزالي!

مع نهاية موسم 2017/2018، اتصل روي فيتوريا مدرب النصر السعودي الحالي وبنفيكا السابق، بالمدافع البرازيلي السابق لويزاو، وأبلغه أنه لن يعتمد عليه في الموسم التالي.

لقد فهم قائد بنفيكا الرسالة، لكنه قرر الذهاب إلى القتال. بدأ موسم 2018/2019 وتوقع أن يكون خيارًا في مباريات الكؤوس. لكن هذا لم يحدث، وأصبح قرار الاعتزال لا مفر منه.

مدرب النصر سبب الاعتزال

أندرسون لويز دا سيلفا الشهير بـ”لويزاو” كشف عما دار بينه وبين مدرب النصر الحالي، وسبب اتخاذه قراره الاعتزال يوم 25 سبتمبر 2018، وقال في تصريحات عبر قناة “BTV” البرتغالية “حسنًا سوف أخبرك سبب القرار. قبل يومين من إجازتي أخبرني المدرب روي فيتوريا أنه لن يعتمد علي في الموسم المقبل، وكانت عطلة صعبة بالنسبة لي”.

وأضاف “قال أنه إذا عدت سأكون في المركز الرابع أو الخامس في مركزي. قلت لنفسي أنني أريد العودة، وعدت بعد العطلة على أمل أن ألعب في كأس البرتغال أو كأس الدوري. ولكن عندما أدركت أن هذا لن يحدث، قمت بحلها في يومين وانتهت مسيرتي عند هذا الحد”.

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الحياة بعد ترك كرة القدم

وتحدث لويزاو عن حياته الحالية “اليوم لدي المزيد من الحرية، ويمكنني تناول العشاء في أي وقت، وهي أشياء شعرت بقيمتها بعد اعتزالي الكرة. إنها الآن حياة جديدة”.

وعن فترة 15 عامًا قضاها مع بنفيكا، أوضح مدافع منتخب السليساو السابق “هذا الشعور بالعاطفة لدى الجماهير ما زال مستمراً. كانت 15 سنة حاولت فيها أن أجعل الناس سعداء وأتلقى دائماً الكثير من المودة من مشجعي بنفيكا، حتى اليوم عندما أخرج إلى الشارع”.

أرقام فيتوريا مع النصر

التقني البرتغالي روي فيتوريا حضر إلى النصر في يناير 2019 قادمًا من بنفيكا، وقد قاد العالمي لتحقيق بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر.

وقاد صاحب الـ50 عامًا النصر في 58 مباراة، وفاز فيتوريا مع فريقه في 40 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر 9 لقاءات، وسجل الفريق الأصفر تحت قيادة فيتوريا 142 هدف، واستقبلت شباكه 59 هدف.