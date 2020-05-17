بالصور: بعد تأكيد الإصابة بـ”كورونا”.. محترف الهلال يوجه رسالة إلى فارفان

تلقى لاعب المنتخب البيروفي، جيفرسون فارفان، رسالة دعم ومساندة من جانب محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، عقب إعلان إصابة فارفان بفيروس كورونا، ليصبح لاعب لوكوموتيف موسكو أول حالة مُسجلة بين لاعبي الدوري الروسي، والتي من المقرر أن تستأنف بطولتها في 21 يونيو المقبل.

وقال نادي لوكوموتيف موسكو في بيان رسمي، أمس السبت “نتيجة فحص جيفرسون فارفان جاءت إيجابية لفيروس كورونا. نتمنى شفاء سريعا لجيف”.

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وغاب البيروفي فارفان صاحب الـ35 عامًا عن كافة مباريات هذا الموسم، الذي يتبقى على نهايته ثماني جولات، بعد إصابة في الركبة تعرض لها العام الماضي.

وقال رئيس لوكوموتيف، أناتولي ميشيرياكوف، لوكالة أنباء “ريا نوفوستي” “إن فارفان في موسكو، ولم يتم إدخاله إلى المستشفى، وسيتم اتخاذ هذا القرار بناءً على توصيات السلطات والأطباء”.

كاريلو يُساند مواطنه فارفان

بعد ساعات من معرفة تشخيص فارفان الإيجابي لـ”فيروس كورونا” المستجد، أظهر لاعبوا منتخب بيرو دعمهم الكبير لزميلهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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وقال كاريلو لـ”فارفان” “تعافى قريبًا يا أخي، أتمنى لك الشفاء العاجل”، وجاءت رسالة محترف الهلال إلى مواطنه المُصاب من بين العديد من الرسائل التي كتبها نجوم المنتخب البيروفي مثل سيرجيو بينيا وكارلوس زامبرانو.

من جانبه، رد فارفان على دعمه زملاءه قائلا “شكرا لكم جميعا على رسائلكم واهتماماتكم. الحمد لله أنا بخير ، قوي وهادئ. أنا معزول في منزلي كإجراء وقائي ، ولكن سعيد أشاهد كرة القدم وأعلم أنني بحالة جيدة للغاية”.

كاريلو مع الهلال

وشارك كاريلو مع الزعيم السعودي في 59 مباراة حتى الآن، وأحرز اللاعب في هذه المباريات 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا خلال 4631 دقيقة لعب.

وساهم الدولي البيروفي في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك في كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع.