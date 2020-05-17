تعادل مُنصف بين كولن وماينز في الدوري الألماني وسط احتجاجات جماهيرية

اقتسم فريقا كولن وماينز نقاط مباراتهما، عندما تعادلا معًا بعد عصر اليوم الأجد 17-5-2020 بهدفين لمثلهما في إطار الجولة الـ 26 من الدوري الألماني “البوندسليجا” العائدة بعد غياب دام شهرين بسبب فيروس كورونا.

وأهدر فريق كولن أو كولون فرصة الفوز بأريحية على ضيفه ماينز، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف، قبل أن يضيف الهدف الثاني مطلع الحصة الثانية من اللقاء، إلا أن التغييرات الفنية التي حدثت بين صفوف ماينز غيرت مجرى اللقاء لينتهي بالتعادل 2/2.

وافتتح مارك ألكسندر أوث التسجيل لكولن من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة، ثم أضاف زميله فلوريان كاينتس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 من ضربة رأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من البديل “دراكسلر”.

وبعدها أفلت ماينز من الهزيمة وأدرك التعادل بهدفين سجلهما تايوو أونيي – المعار من ليفربول – وبيير كوندي في الدقيقتين 61 و72.

وجاء هدف تايوو أونيي بعد تبادل كروي مذهل بين لاعبي ماينز على حدود منطقة جزاء كولن، أما هدف كوندي فقد سجله بمهارة فردية يُحسد عليها، حيث انطلق بالكرة من خط الوسط ومر من 3 لاعبين في العمق لينفرد ويسدد على يسار الحارس.

ورفع كولن رصيد نقاطه إلى 33 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب البوندسليجا مقابل 27 نقطة لماينز في المركز الخامس عشر.

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ماذا حدث قبل مباراة كولن وماينز؟

رفع بعض المشجعين لافتات تنتقد استأنف فعاليات الدوري الألماني هذا الموسم وسط أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد وذلك قبل مباراة كولن مع ماينز اليوم الأحد.

وذكرت إحدى اللافتات في وسط مدينة كولونيا بالقرب من ملعب كولن “أموالنا أكثر أهمية من صحتكم” ، وذكرت أخرى: “البوندسليجا بأي ثمن”.

واستأنف الموسم الحالي للبوندسليجا فعالياته أمس السبت مع إقامة المباريات بدون جماهير بعد توقف دام لمدة شهرين سبب أزمة وباء كورونا ، فيما انتقدت بعض مجموعات المشجعين استئناف المسابقة في الوقت الحالي بدون جماهير.

ورفض نادي كولون التعليق على هذه الاحتجاجات.

وتشهد فعاليات نفس المرحلة اليوم أيضا المباراة بين بايرن ميونخ حامل اللقب ومضيفه يونيون برلين فيما انتهت مباراة الديربي بين بوروسيا دورتموند وشالكه أمس بفوز دورتموند 4 / صفر ليقلص الفريق الفارق الذي يفصله عن بايرن المتصدر إلى نقطة واحدة انتظارا لمباراة اليوم.