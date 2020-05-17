بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباشرة لاستضافة يونيون برلين لفريق بايرن ميونخ في أهم مباريات اليوم الاحد 17-5-2020 لحساب الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق المصري “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ستاديون آن دير ألتين فورشتيري” بالعاصمة برلين.

يحل “بايرن ميونخ” ضيفاً ثقيلاً على “يونيون برلين” على استاد “آندر آلتن فورستيري”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البوندسليجا، وذلك بعد العودة من توقف دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

يدخل بايرن ميونخ هذا اللقاء كمتصدر لجدول ترتيب الدوري الألماني البوندسليجا برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الثاني، وبفارق خمس نقاط عن ريد بول لايبزيج الثالث، أما يونيون برلين فيحتل المركز الـ11 برصيد 30 نقطة بفارق سبع نقاط عن شالكه صاحب المركز السادس المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

Advertisements

ويعتبر لقاء بايرن ميونخ ويونيون برلين بالدور الأول لحساب الجولة الـ9 فى الدوري هذا الموسم 2019-2020 هو اللقاء الرسمي الوحيد بين الفريقين، والذي اقيم على ملعب “أليانز آرينا”، والذي شهد فوز بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، سجل هدفي البايرن (بنيامين بافارد، روبرت ليفاندوفسكي)، بينما سجل هدف يونيون برلين الوحيد اللاعب (سيباستيان بولتير) من ضربة جزاء، وأضاع اللاعب (سيباستيان اندرسون) ضربة جزاء آخري.