حارس واتفورد لنجم الهلال: الدوري الإنجليزي مناسب لك

طالب هوريليو جوميز، حارس مرمى فريق واتفورد الإنجليزي، محترف نادي الهلال أندريه كاريلو بالعودة للعب في القارة الأوروبية، وبالتحديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “بريمييرليج”، مؤكدًا أن النجم البيروفي لديه الآن المزيد من الخبرة، وقادر على النمو كثيرًا كلاعب.

وكان بنفيكا قد قرر إعارة كاريلو إلى واتفورد موسم 2017 ـ 2018، وتزامل حينها محترف الهلال مع الحارس البرازيلي هوريليو جوميز صاحب الـ39 عامًا، والذي يدافع عن قميص واتفورد منذ عام 2014، حينما انضم إليه قادمًا من توتنهام.

الدوري الإنجليزي المكان الأنسب

وفي تصريحات نقلها موقع “elfutbolero” البيروفي، قال حارس واتفورد “أندريه كاريلو لديه كل الإمكانيات ليكون في أوروبا، الدوري الأنسب له هو الدوري الإنجليزي”.

وتابع هوريليو جوميز “كاريلو الآن لديه المزيد من الخبرة، وقادرًا على النمو كثيرًا كلاعب كرة قدم، مما سيساعده على البقاء لفترة أطول في أوروبا”.

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سعيد مع الهلال ولكن!

وأوضح الموقع البيروفي “في الوقت الحالي، من غير المعروف ما إذا كان أندريه كاريلو سيبقى في الهلال أم لا، لأنه على الرغم من سعادته، فإنه سيجد انخفاض كبير في الراتب يمكن أن يقنعه بمغادرة النادي حيث يشعر بالراحة. الأمر سيكون فقط مسألة وقت حيث يقرر نجم بيرو ما إذا كان سيبقى في الهلال أم لا”.

واختتم المصدر تقريره عن كاريلو “بدأ أندريه مسيرته الاحترافية في البرتغال، وخاض تجربة اللعب مع أهم الفرق في شبه الجزيرة الأيبيرية مثل بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، ثم لم يستمر طويلاً في واتفورد، وهو الآن في الهلال منذ أكثر من عامين حيث لعب حتى الآن كأس العالم للأندية وحقق دوري أبطال آسيا”.

كاريلو مع الهلال

وشارك كاريلو مع الزعيم السعودي في 59 مباراة حتى الآن، وأحرز اللاعب في هذه المباريات 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا خلال 4631 دقيقة لعب.

وساهم الدولي البيروفي في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك في كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع.