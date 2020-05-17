نادي بوروسيا دورتموند والمعروف بألوانه الأسود والأصفر، يُعد من أنجح الأندية فى تاريخ كرة القدم الألمانية بسبب انجازاته على المستوي المحلي والقاري، ويعرف النادي بكثرة مشجعيه في مدينة دورتموند وأوروبا والوطن العربي خاصة شمال أفريقيا بفضل احتراف المصري محمد زيدان والمغربي أشرف حكيمي بين صفوفه، ويصنف دورتموند كصاحب أكبر معدل للحضور الجماهيري في ملعبه بين أندية أوروبا، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات بوروسيا دورتموند الألماني.

يحتفل دورتموند يوم 19 من شهر ديسمبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1909، ويتخذ من مدينة دورتموند في ولاية شمال الراين-وستفاليا في ألمانيا مقراً له، ويخوض الفريق كل مبارياته الرسمية على الملعب الفيستفالي والمعروف باسم “ملعب سيجنال إيدونا بارك“، والذي يتسع لعدد 81 ألف متفرج.

ويرجع أول لقب محلي تُوح به دورتموند الى عام 1956 عندما فاز بلقب الدوري الالماني “البوندسليجا”، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1966 عندما تُوج الفريق بكأس الكؤوس الأوروبية.

ويُعد بوروسيا دورتموند الغريم التقليدي لنادي بايرن ميونخ، ولهذا تُعرف مبارياتهما باسم “الكلاسيكو”، وبحسب تقرير ديلويت لأغنى أندية العالم والذي يصدر سنويًا بواسطة شركة ديلويت توش توهماتسو، ويُعتبر ثاني أغنى نادي في ألمانيا بعد البايرن.

إليكم سجل بطولات بوروسيا دورتموند الألماني (محلياً)

الدوري الالماني “البوندسليجا”

فاز دورتموند بالدوري الألماني 8 مرات مواسم: (1955-56، 1956-57، 1962-63، 1994-95، 1995-96، 02–2001، 2010-11، 2011-12).

كأس المانيا

فاز دورتموند لقب كأس ألمانيا 4 مرات مواسم: (1964-65، 1988-89، 2011-12، 2016-17).

كأس السوبر الالماني

وإليكم سجل بطولات بوروسيا دورتموند الألماني (قارياً)

دوري ابطال اوروبا

كأس الكؤوس الأوروبية

تُوج دورتموند بكأس الكؤوس الاوروبية مرة واحدة موسم: (1965-66).

كأس الإنتركونتيننتال

تُوج دورتموند بكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة عام: (1997).

وإليكم سجل بطولات بوروسيا دورتموند الألماني (اقليمياً)

فاز دورتموند بمسابقة أوبرليجا 6 مرات “رقم قياسي” مواسم: (1947–48، 1948–49، 1949–50، 1952–53، 1955–56، 1956–57).

فاز دورتموند بكأس ولاية وستفاليا مرة واحدة عام: (1947).