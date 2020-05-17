اتحاد الكرة المصري: جاهزون لاستئناف الدوري المصري

أبدى مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعدادهم لاستئناف النشاط الكروي مجددا وفي مقدمته بطولة الدوري الممتاز.
مصدر باللجنة أكد أن اتحاد الكرة مستعد تماما لمعاودة استئناف النشاط الكروي، بعد إعلان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن نية الدولة في اتخاذ هذا الاجراء.
وكان رئيس الحكومة المصرية قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، للحديث عن التدابير الخاصة بفترة عيد الفطر، وكشف عن عودة النشاط الرياضي في مصر بداية من منتصف الشهر المقبل.
وأكد المصدر أن تصريحات رئيس الوزراء تدعو للتفاؤل حول إمكانية عودة النشاط الكروي بصفة عامة والدوري الممتاز بصفة خاصة.
وأشار عضو اللجنة الخماسية إلى أن الاتحاد يُجهز لمخاطبة الاتحاد الأفريقي “كاف” لإخطاره بموعد عودة التدريبات واستئناف نشاط الكرة، والاجراءات الخاصة بذلك.
وتوقف الدوري المصري بالجولة الثامنة عشر منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وكان الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة.
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