رياضة | تعرف على أرقام بغداد بو نجاح مع السد القطري

على مستوى الدوري القطري استطاع أن يسجل 94 هدفا خلال 73 مباراة، وصنع 23 هدفا آخرين.

وحصد بونجاح حتى الآن 6 بطولات مع فريق السد القطري، بواقع بطولة على مستوى الدوري، وأخرى على مستوى كأس أمير قطر، و2 على مستوى كأس قطر، و2 على مستوى السوبر القطري.

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