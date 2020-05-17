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رياضة | تعرف على أرقام بغداد بو نجاح مع السد القطري

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام بغداد بو نجاح مع السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنع الجزائري بغداد بونجاح ارقاما مميزة مع السد القطري منذ أن أتى إلى إليه في عام 2015، قادما من النجم الساحلي التونسي، وقدم مستويات رائعة.

بونجاح خاض مع السد 123 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 133 هدفًا، كمعدل استثنائي للمهاجم، وصنع عدد كبير من الأهداف.

على مستوى الدوري القطري استطاع أن يسجل 94 هدفا خلال 73 مباراة، وصنع 23 هدفا آخرين.

وحصد بونجاح حتى الآن 6 بطولات مع فريق السد القطري، بواقع بطولة على مستوى الدوري، وأخرى على مستوى كأس أمير قطر، و2 على مستوى كأس قطر، و2 على مستوى السوبر القطري.

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أما بالنسبة للجوائز الفردية، فقد حصد 4 ألقاب منذ قدومه إلى السد القطري، إذ توج كأفضل لاعب في الجزائر عام 2018، وهداف دوري نجوم قطر موسمي 2016-2016 و2018-2019، وتواجد ضمن فريق العام في قطر موسمي 2017-2018 و 2018-2019، وهداف دوري أبطال آسيا 2018.

يشار إلى أن اللاعب قد ارتبط اسمه خلال فترات عدة للتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان قد صدر قرار في 20 فبراير 2020، بإيقاف بغداد بونجاح لمدة شهرين، من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب سلوك سيء أثناء مباراة فريقه أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك قبل إيقاف النشاط بسبب انتشار كوفيد 19

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