رياضة | روسيا تسهل الدخول للاعبين والمدربين الأجانب من أجل عودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسهل الدخول للاعبين والمدربين الأجانب من أجل عودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستسهل روسيا الامور الحدودية على عودة اللاعبين والمدربين الأجانب في الوقت الذي تستعد فيه كرة القدم لاستئناف نشاطها في البلاد وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلنت الحكومة اليوم الاحد أن الأجانب الذين تعاقدوا مع أندية رياضية روسية، بما في ذلك فرق كرة القدم بالدوري المحلي، سيسمح لهم بدخول البلاد والخضوع لفترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يوما.

ويضغط الاتحاد الروسي لكرة القدم من أجل استئناف بطولة الدوري المتوقفة حاليا، حيث يهدف لإعادة نشاطه في منتصف يونيو القادم، علما بأن العديد من اللاعبين الأجانب عادوا لبلادهم عندما تم تعليق المسابقة.

وتم إغلاق الحدود الروسية أمام الأجانب مع استثناءات قليلة منذ منتصف مارس الماضي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

وتضررت روسيا بشدة من الوباء، حيث سجلت الأرقام الرسمية 281 ألف حالة إصابة من بينها 9700 حالة جديدة اليوم فقط.

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يذكر أن فريق لوكوموتيف موسكو الروسي أعلن أمس السبت أن نتائج فحص لاعبه جيفرسون فارفان جاءت إيجابية، ليثبت إصابته بفيروس كورونا، لكنه لم يدخل المستشفى.

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انطلقت أمس السبت 16 مايو مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم، بعد توقف دام لأكثر من 60 يوماً، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت 6 مباريات من الجولة، بدأت بديربي "الرور" بين بوروسيا دورتموند وضيفه شالكة، والتي انتهت بفوز الجراد الأصفر برباعية دون رد، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونخ لنقطة واحدة، قبل لقاء الأخير اليوم ضد يونيون برلين.

وتراجع لايبزج للمركز الرابع بعد تعادله مع ضيفه فرايبورج بنتيجة 1-1، تاركاً موقعه لبوروسيا مونشنجلادباخ، الذي فاز على مضيفه إينتراخت فرانكفورت بثلاثية مقابل هدف.

وحقق فولفسبورج فوزاً صعباً على مضيفه أوجسبورج بنتيجة 2-1، فيما لم يجد هيرتا برلين أي صعوبة في سحق هوفنهايم على أرضه بثلاثية نظيفة، وتعادل فورتونا دوسلدورف مع ضيفه بادربورن دون أهداف في صراع المؤخرة.