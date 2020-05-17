رياضة | الزمالك: الوضع الحالي صعب وبنسبة كبيرة سيتم إلغاء بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك: الوضع الحالي صعب وبنسبة كبيرة سيتم إلغاء بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ضرورة حسم موقف استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن النادي يرحب بأي قرار يصدر من الدولة المصرية، ولكن يجب مراعاة سلامة اللاعبين والاجهزة الفنية وكل العاملين في المجال الرياضي.

وأضاف المصدر ذاته بأن النادي يرحب بأي قرار تتخذه الدولة المصرية ولكن لابد من وضع خطة واضحة من حيث فترة الإعداد وضمان سلامة جميع الأفراد المقرر مشاركتهم في استئناف النشاط الرياضي.

وتابع : الوضع الحالي صعب وبنسبة كبيرة سيتم إلغاء بطولة الدوري، نظرا للظروف الحالية، حيث يتبقى العديد من المباريات في المسابقة، التي يجب لعبها في وقت قليل جدا وهذا من الصعب فعله في ظل ضيق المدة الحالية وخوض مباريات الاندية المصرية في البطولات الأفريقية، بالإضافة إلى ارتباطات المنتخب الوطني الأفريقية.

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وواصل : أي فريق سوف يحتاج إلى فترة إعداد كبيرة بعد التوقف الطويل وهذا ما يصعب الأمور بسبب ضيق الوقت، بالإضافة إلى التكاليف المالية الكبيرة التي لا يوجد مصدر لها في الوقت الحالي لعمل الإجراءات الاحترازية في الملاعب والمنشات والفنادق والتدريب آت ، من الصعب ان يتحملها الاندية او الاتحاد بمفرده.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.لا