رياضة | رونالدو يكشف عن الموعد النهائي لعودته للملاعب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو يكشف عن الموعد النهائي لعودته للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أنه متشوق للعودة للتدريبات بشدة بعد توقف الدوريات العالمية في مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المتجدد.
وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو سيعود للتدرب في كونتيناسا مقر تدريبات يوفنتوس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت أن الدون سيعود بعدما تواجد لمدة 14 يومًا في الحجر الصحي اللازم بعد عودته من البرتغال إلى إيطاليا، في 4 مايو الجاري.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد عودة رونالدو، سيعود بقية اللاعبين الأجانب الذين عادوا في الأيام الماضية، وهم دي ليخت، تشيزني، خضيرة، ماتويدي، كوستا، ساندرو ودانيلو.
وسيكون هناك استثئناء فقط للثنائي جونزالو هيجواين وأدريان رابيو، اللذين عادا يومي الخميس والجمعة الماضيين. وأشارت إلى أن المجموعة من المحتمل أن تتدرب كاملة معًا في نهاية الأسبوع المقبل، خاصة أن الحكومة الإيطالية سمحت بإجراء التدريبات الجماعية بداية من 18 مايو الجاري.