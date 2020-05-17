رياضة | رونالدو يكشف عن الموعد النهائي لعودته للملاعب

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أنه متشوق للعودة للتدريبات بشدة بعد توقف الدوريات العالمية في مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المتجدد.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو سيعود للتدرب في كونتيناسا مقر تدريبات يوفنتوس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت أن الدون سيعود بعدما تواجد لمدة 14 يومًا في الحجر الصحي اللازم بعد عودته من البرتغال إلى إيطاليا، في 4 مايو الجاري.