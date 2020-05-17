رياضة | حمادة صدقي: املك مقترحا لاستكمال الدوري.. ولا مانع من رحيل حسام حسن

أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على أنه يملك اقتراحًا بشأن استكمال الموسم الحالي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أشار اليوم في المؤتمر الصحفي بأن الانشطة الرياضية ستعود بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، بعد توقف قارب على 3 أشهر.

صدقي أضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"هناك 13 ناديا في الدوري الممتاز يصرون على إلغاء النشاط، ولدي اقتراح باستكمال النشاط ويتم إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز ويتم عمل دوري من مجموعتين الموسم المقبل، وفي الموسم التالي يعود النظام القديم كما هو".

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وتابع :""هناك اجتماعات مستمرة بيني وبين المهندس فرج عامر رئيس النادي، لوضع آلية خاصة للفريق حال استئناف النشاط مرة أخرى".

وحول إمكانية رحيل حسام حسن مهاجم الفريق قال ::"ليس لدي مانع في بيع حسام حسن خلال الموسم المقبل".

وزاد :"نمتلك لاعبيو مميزين في الفريق قادرين على تعويض حسام حسن، وأول مرة يتم بيع لاعب من نادي سموحة كان خلال فترة تدريبي للفريق عام 2014 بعدما حققنا المركز الثاني".