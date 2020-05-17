رياضة | 8 يونيو.. استئناف سباقات الخيول في إيرلندا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 8 يونيو.. استئناف سباقات الخيول في إيرلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد عودة سباقات الخيول في جمهورية إيرلندا في الثامن من يونيو المقبل، خلف أبواب مغلقة في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19.

وسيقام أول سباق للخيول في إيرلندا منذ توقف هذا النشاط بسبب الأزمة الصحية العالمية في بانشيستاون في الثامن من الشهر المقبل، على أن يقام الديربي الإيرلندي الشهير في موعده التقليدي في 27 يونيو (حزيران) يليه سباق إيريش أوكس في 18 يوليو (تموز) تموز.

وجاء قرار استئناف السباقات بعد اجتماع عقده أمس السبت مجلس إدارة اتحاد سباقات الخيول في إيرلندا، لبحث عدد من الأنشطة وكذلك أموال الجوائز.

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وقال الاتحاد في بيان "خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ستقتصر السباقات على تسعة مضامير وهي تقع في مناطق قريبة من المركز من أجل الحد من السفر لمسافات طويلة وهي أيضاً لديها اسطبلات كبيرة لاستيعاب الخيول في ظل الارشادات الجديدة التي تقضي بفصل الخيول".

وأضاف البيان "حدود السلامة ستحدد في كل مضمار بناء على ما يسمح به المضمار من أجل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي"

ولن يستخدم مضمار كورك في هذه الجولة لأنه يستخدم كمركز لاختبارات الكشف عن الفيروس كوفيد-19 حالياً.