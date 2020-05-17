رياضة | 275 ألف جنيه دعم لـ43 مركز شباب ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 275 ألف جنيه دعم لـ43 مركز شباب ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم 43 مركز شباب بمدينة ومركز بنى سويف باجمالى مبلغ 275 ألف جنيه .

وأكد الدكتور مصطفى عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة على أن الدعم جاء فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة لدعم جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لمواجهة التداعيات الحالية لأزمة فيروس كورونا المستجد ، وفى ضوء ورود العديد من طلبات نواب البرلمان .

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وحصل الخليج 365 الرياضى على نسخة من الخطاب المرسل من وزارة الشباب والرياضة للنائب محمود عزت ابو عزوز بما يفيد توزيع 275 الف جنيه لعدد 43 مركز شباب بمركز ومدينة بنى سويف على أن يتم الصرف من الوحدة الحسابية بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف .

وبموجب الخطاب فقد تقرر منح مبلغ 10000 الف جنيه مصري لمراكز شباب ( مدينة بنى سويف ، بنى سويف الجديدة شرق النيل ، صلاح سالم ، العبور ، الدوية ، بياض العرب ، تزمنت الشرقية ، نعيم ، بلفيا ، ابشنا ، اهوة ، الوقف )

فيما تم تقرر منح مبلغ 5000 الف جنيه لمراكز شباب ( ابو سليم ، الكوم الاحمر ، رياض باشا ، محمد قصله ، شريف باشا ، بنى هارون ، منقريش ، بنى سليمان الشرقية ، سنور ، الحمرايا ، الحلابية ، تزمنت الغربية ، اهناسيا الخضراء ، الحكامنة ، الدوالطة ، بنى بخيت ، السعادنة ، دموشيا ، بنى عفان ، منشأة عاصم ، حاجر بنى سليمان ، محجوبة ، البساتين ، باها ، موسي وقطرى ، الزرابي ، العلالمة ، عرب مطير ، بنى رضوان ، الحماوى ، منشأة حيدر ).