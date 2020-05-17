رياضة | في عيد ميلاد عادل إمام.. "المشبوه" عمرو وردة و"الحريف" محمد صلاح" أبرز أبطال أفلام "الزعيم" في الكرة المصرية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاد عادل إمام.. "المشبوه" عمرو وردة و"الحريف" محمد صلاح" أبرز أبطال أفلام "الزعيم" في الكرة المصرية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الأحد، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، حيث أنه من مواليد السابع عشر من شهر مايو لعام 1940، ويُعد أحد أقوي وأبرز عمالقة السينما المصرية، قدم العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية والمسرحية خلال مشواره الفني، ويحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة لم يحققها أي ممثل مصري أو عربي مثله.

الخليج 365 الرياضي يحاول الربط في هذا التقرير التخيلي بين أفلام عادل إمام، وأندية ونجوم الكرة المصرية، حيث تنطبق بعض الأعمال الفنية لـ"الزعيم" على نجوم الساحرة المستديرة في مصر خلال الفترة الحالية:-

1- الأهلي (الغول):

يُعد النادي الأهلي واحد من أعرق الأندية العربية والإفريقية، حقق العديد من البطولات والألقاب والإنجازات خلال تاريخه الطويل، وقدم لكرة القدم العديد من النجوم والأساطير الذين ساهموا في تتويج منتخب مصر بالبطولات، لذلك ينطبق عليه لقب "الغول" حيث يرتعد منافسيه رعبًا وخوفًا من مواجهته في البطولات المختلفة، ويصعب اقتناص الألقاب من بين مخالبه الحادة.

2- الزمالك (الجحيم):

يمثل فريق الزمالك القطب الثاني للكرة المصرية مع غريمه النادي الأهلي، ويعتبر من أفضل الأندية العربية والإفريقية، نجح خلال تاريخه في حصد بعض الألقاب المحلية والقارية، وحقق عدد من النجاحات على الصعيد العربي، وخلال الفترة الأخيرة وبعد التدعيمات القوية التي قامت بها الإدارة والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون والذي حقق بطولتين للفريق في أسبوع واحد، أصبح الفريق الأبيض أشبه بـ"الجحيم".

3-محمد صلاح (الحريف):

يعد محترفنا المصري محمد صلاح واحد من أفضل المحترفين في تاريخ الكرة المصرية، يمتلك موهبة كروية فذة جعلته ارتدي قمصان أعرق الأندية الأوروبية بداية من تشيلسي مرورا بفيورنتينا وروما وأخيرًا ليفربول الإنجليزي، وحقق عدد من النجاحات والانجازات خارج حدود الوطن، وينطبق عليه لقب "الحريف" أحد الأفلام الشهيرة للزعيم عادل إمام.

4- عمرو وردة (المشبوه):

طاردت عمرو وردة نجم منتخب مصر وباوك اليوناني العديد من الاتهامات بالتحرش الجنسي خلال مشواره الكروي بالملاعب، بداية من اعتدائه على فتاة بمعسكر منتخب الشباب في تونس، مرورًا بتسريب مقطع فيديو له بواسطة فتاة مكسيكية خلال تواجده في معسكر منتخب الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2019، وتحرشه بعارضة أزياء مصرية، وقيامه ايضا بالتحرش بزوجات زملائه بفريق فيرينسي البرتغالي، كل ذلك جعل فيلم "المشبوه" الأنسب لوصف حالته تمامًا.

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5- طارق حامد (مسجل خطر):

اعتاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر الاعتماد على الأسلوب العنيف والخشونة الزائدة في اللعب، مما عرضه كثيرًا للبطاقات الملونة وتسبب في الأخطاء ضده، كما أنه جعله سببًا في إصابات قوية وعنيفة للاعبي المنافسين، وجعل الجميع يخشي الاحتكاك به داخل الملعب خوفا من إلحاق أي ضرر بهم، حيث أصبح أشبه بـ"مسجل خطر" الجميع يبتعد عن طريقه.

6- صالح جمعة (غاوي مشاكل):

نجم الأهلي "المشاغب" صالح جمعة، اعتاد إثارة الأزمات والمشاكل خلال مشواره الكروي وخاصة مع النادي الأهلي، حيث أن اللاعب غير ملتزم تمامًا خارج الملعب، ودائم السهرات والظهور مع الفتيات بالملاهي الليلية، كما أنه دخل في عدة أزمات مع زملائه خلال التدريبات، وهو لاعب "غاوي مشاكل" داخل أو خارج الملعب، حتي أن المدرب السويسري للأهلي رينيه فايلر طلب رحيله عن الفريق بالموسم المقبل، خاصة بعد سخريته منه بسبب إصراره على رحيله عن الفريق.

7- المقاولون العرب (اللعب مع الكبار):

قدم فريق المقاولون العرب مستوي رائع وعروض قوية بالموسم الحالي تحت قيادة المدرب الشاب عماد النحاس، واستطاع "اللعب مع الكبار" بعدما أزاح كبار الدوري المصري الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي من المقدمة واستحوذ على "وصافة" الترتيب خلف النادي الأهلي، وكان قريبا من إنهاء المسابقة في هذا المركز والعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلي أن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا واحتمالية إلغاء الموسم جاءت لتعرقل المسيرة الناجحة لـ ذئاب الجبل.

8- مرتضي منصور (رجل فقد عقله)

أصبح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في نظر جماهير النادي الأهلي وبعض فئات الجمهور المصري "رجل فقد عقله"، وذلك بعد قراره بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لإعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي مجددًا والذي حصل عليه الأهلي منذ 20 عامًا، والمطالبة بحصول الزمالك على هذا اللقب، اتهامه للإتحاد الإفريقي بمجاملة الغريم التقليدي في هذا الملف.

9-عودة النشاط الرياضي (على باب الوزير):

أصبح مصير عودة النشاط الرياضي من عدمه "على باب الوزير" حيث يمتلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة فقط القرار الخاص بإستئناف النشاط، وسوف يعقد الوزيرين اجتماعا خلال الساعات المقبلة، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط مجددًا وتحديدًا بطولة الدوري المصري، بعد توقفه في مصر منذ منتصف مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.