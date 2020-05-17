رياضة | المقاصة يكشف عن رأيه في عودة الدوري

كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، عن الموقف النهائي للفريق الفيومي فيما يتعلق بالموسم الكروي في مصر خلال المرحلة القادمة والترتيب للموسم المقبل.

وقال هويدي في تصريحات صحفية : "أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء حول العودة التدريجية للأنشطة ومن بينها النشاط الرياضي لا تعني بالضرورة عودة الدوري في الموسم الحالي".

وأضاف أن عودة الدوري الألماني، لا يجب أن تكون مقياسا للدوري المصري، موضحا أن منافسات البوندسليجا يتبقى بها 9 جولات تقريبا، بعكس الدوري المصري الذي يتبقى فيه 17 جولة، مشيرا الى أن المقاصة جاهز لكل السيناريوهات ويترقب قرار اتحاد الكرة والجهات المسؤولة في هذا الجانب.