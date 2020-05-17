رياضة | خاص- إنبي: طلبنا من محمد شريف تجديد إعارته.. ونوافق على أي قرار تتخذه الدولة بخصوص الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص- إنبي: طلبنا من محمد شريف تجديد إعارته.. ونوافق على أي قرار تتخذه الدولة بخصوص الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على أن هناك مفاوضات من قبل النادي البترولي مع محمد شريف لاعب الفريق للبقاء ضمن صفوفه في الموسم المقبل، حيث يلعب حاليا معارًا لمدة موسم.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"تحدثنا مع محمد في وقت سابق وطلبنا منه البقاء ضمن صفوف الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وتابع :"نادي إنبي قادر على استعارة اللاعب لمدة موسم أخر وتسديد مستحقاته المالية، لذلط طلبنا منه البقاء في الفريق لمدة موسم أخر".

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وواصل :"لا يمكن أن نتقدم بطلب لشراء اللاعب من النادي الأهلي، لأن سعره سيكون باهظ الثمن لذلك طلبنا من اللاعب الاستمرار على سبيل الإعارة لمدة موسم أخر وننتظر موقف النادي الأهلي من اللاعب، بجانب موقف محمد نفسه والذي تلقى أكثر من عرض سواء في الدوري المصري أو أندية خليجية".

وتطرق مدير الكرة للحديث عن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة الأنشطة الرياضية في منتصف شهر يونيو المقبل قائلا :"نحن نادي مؤسسي نتبع الدولة في كافة قراراتها سواء بإلغاء الدوري أو استكماله".

وزاد :"أعلنا قبل ذلك بأننا نرغب في استكمال الدوري، لكن الدولة هي التي تتخذ القرار المناسب، ونحن نحترم أي قرار سيتم اتخاذه في هذا الشأن".

وأشار :"هناك 13 ناديا طلبوا إلغاء المسابقة و5 أخرون طلبوا باستكمال الموسم فكل ناد يتحدث في اتجاهه ووفقا لمنظومته".