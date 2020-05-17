رياضة | تعرف على أول تشكيل لبايرن ميونخ بعد استئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أول تشكيل لبايرن ميونخ بعد استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة يونيون برلين في عقر داره، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

مدرب الفريق البافاري قرر وضع الثلاثي إيفان بيريسيتش، لوكاس هيرنانديز وكينجسلي كومان على مقاعد البدلاء منذ البداية.

وشهدت التشكيلة بدء الظهير النمساوي ديفيد ألابا في قلب الدفاع، بدلًا من هيرنانديز. Advertisements

تشكيلة الفريق البافاري جاءت على النحو التالي:

نوير، بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز، كيميتش، ألكانتارا، جوريتسكا، جنابري، مولر وليفاندوفسكي.

أما يونيون فجاءت تشكيلته على النحو التالي:

جيكيويكز، شلوتربيخ، هوبنر، سوبوتيتش، لينز، تريميل، بروميل، أندريتش، إنجفارستسين، أوجاه وبوتلر.