رياضة | هل يرحل نجم الأهلي إلى المقاولون العرب في الموسم الجديد؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يرحل نجم الأهلي إلى المقاولون العرب في الموسم الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو نادي المقاولون العرب، حقيقة التفاوض مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب أن الجهاز الفني للفريق لم يحدد احتياجاته للموسم الجديد حتى الآن، وأن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع أي ناد حتى الآن بشأن أي لاعب.

وتابع محمد عادل في تصريحات إعلامية: "مجلس إدارة المقاولون العرب سيعقد جلسة مع النحاس لبحث الصفقات التي يحتاجها المدرب خلال الفترة المقبلة، وسننتظر تحديد مصير الدوري المصري هذا الموسم قبل أن يحدد احتياجاته للموسم الجديد".

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وأضاف: "لم نتفاوض مع جيرالدو، خصوصا أن الفريق يضم 5 لاعبين أجانب في القائمة الحالية، وأنه سيتم حسم كل الأمور عند وضوح الرؤية بخصوص استكمال الموسم أو إلغائه".

وأكمل: "إدارة المقاولون ملتزمة بالقرارات المنتظرة من جانب اتحاد الكرة أو وزارة الشباب بخصوص الموسم ولكن النادي يتمسك بحفظ حقه بالمشاركة في بطولة إفريقيا في الموسم المقبل".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.