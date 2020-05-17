رياضة | خاص.. الأهلي يعلق على عودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يعلق على عودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بعودة الأنشطة الرياضية منتصف يونيو المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أشار اليوم في المؤتمر الصحفي بأن الانشطة الرياضية ستعود بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، بعد توقف قارب على 3 أشهر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"بكل تأكيد حديث الدكتور مصطفى مدبولي خطوة إيجابية لعودة الحياة الرياضية من جديد بعد توقف".

وتابع :"علينا أن نبني على هذه الخطوة لما هو قادم، مع التشديد في الإجراءات الاحترازية حتى يمر الأمر بشكل جيد".

وزاد :"لا بد أن يكون هناك تعليمات وان يسير الجميع عليها مثلما نرى في الدوري الألماني".

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وأكمل :"الحياة الرياضة مهمة جدا وبكل تأكيد فإن حديث رئيس مجلس الوزراء خطوة إيجابية وعلينا أن نبني عليها".

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وفي سياق آخر زف مسئولو النادي الأهلي خبرا سارا لنجم الفريق المعار بشأن مستقبله في الفترة المقبلة وحسم موقفه.

وحسم مسئولو القلعة الحمراء مستقبل محمد شريف لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد شريف إلى صفوف الفريق مرة أخرى نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وجاء قرار الأهلي بعودة محمد شريف إلى الفريق بناءا على قرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد على إعجابه الشديد بمستوى اللاعب في الموسم الحالي.