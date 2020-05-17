رياضة | خاص| طارق العشري: استكمال الدوري صعب.. وسيناريو عدم الإعلان عن بطل للمسابقة الأفضل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص| طارق العشري: استكمال الدوري صعب.. وسيناريو عدم الإعلان عن بطل للمسابقة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه من الصعب استكمال مباريات الموسم الكروي المصري في الوقت الحالي بسبب التوقف الطويل الذي طاله لانتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أشار اليوم في المؤتمر الصحفي بأن الانشطة الرياضية ستعود بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، بعد توقف قارب على 3 أشهر.

وقال العشري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"من وجهة نظري أرى ان هناك صعوبة في استكمال الدوري للموسم الحالي، فتعليق النشاط قارب على 3 أشهر، وأي فريق سيكون بحاجة إلى شهرين من اجل الاستعداد مرة أخرى".

وأضاف :"علينا الاكتفاء بالدور الأول من الموسم الحالي، والبدء في التفكير في الموسم الجديد والتجهيز له من الآن على أن ينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل، مثلما تفعل الدوريات الأوروبية في كل موسم لها".

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وتابع :"إلغاء الدوري هذا الموسم والبدء في التفكير للموسم الجديد سيمنح كل ناد الفرصة في تنظيم نفسه سواء في مسألة التعاقدات الجديدة أو القيد، بالإضافة إلى تنظيم ميزانيته والتي تأثرت سلبيا بالتوقف".

وأشار :"من وجهة نظري أرى بأنه من الأقرب الإعلان عن نهاية الموسم الحالي وإلغاؤه، والتحضير للموسم الجديد بشكل مميز، كما ان هذا الأمر سيجعل هناك تنظيم في فترات القيد عكس ما يحدث في حال استكمال الموسم، فكيف للاعب ينتهي تعاقده مع ناد في شهر يونيو أن يبقى يدافع عن ألوانه حتى شهر أكتوبر".

وأوضح :"في حال إلغاء المسابقة هذا الموسم فأنا أرى بأن يتم تطبيق اللوائح ولا يتوج أي فريق باللقب أو يهبط أي فريق، كأن الموسم لم يكن من الأساس".

واكمل حديثه :"هذا من وجهة نظري والتي أرى بأنه من الصعوبة استكمال باقي ما تبقى من مباريات في الموسم الحالي".