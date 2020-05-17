رياضة | جوارديولا يصف صلاح بـ"المرعب" وتوقع له مركزا جديدا داخل الملعب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يصف صلاح بـ"المرعب" وتوقع له مركزا جديدا داخل الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن مميزات نجمنا المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول وذلك في فيلم وثائقي.

وجاء الفيلم الوثائقي للمدرب الإسباني وهو يتحدث عن ثلاثي فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو قبل مواجهة الموسم قبل الماضي بربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

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وقال جوارديولا للاعبي قبل المباراة : "ليفربول يمتلك خط هجومي قوي ومرعب، وسوف يمثلون خطورة كبيرة علينا، ويجب أن نحافظ على تركيزنا طوال المباراة".

وتابع : "صلاح مرعب وأشعر بأنه سيلعب في مركز المهاجم الصريح خلال تلك المباراة، وسيتبادل المراكز مع البرازيلي روبرتو فيرمينيو".

الجدير بالذكر أن ليفربول أطاح بفريق مانشستر سيتي بعد الفوز ذهاب وإيابا بنتيجتي 3-0 و 2-1، واحرز محمد صلاح هدف في كل مباراة.