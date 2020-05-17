رياضة | ميلان يخطط لضم حارس برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يخطط لضم حارس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن فريق إي سي ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع لاعب برشلونة، حارس المرمى البرازيلي نوربريتو نيتو، في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة" موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميلان يريد ضم نيتو في الصيف في حال مغادرة الحارس الأساسي للفريق جيانلويجي دوناروما.

وتشير الصحيفة إلى فالنسيا النادي السابق للاعب مهتم بنيتو البالغ من العمر 30 عاماً أيضاً.

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وكان اللاعب قد إنضم لبرشلونة في الصيف الماضي، وشارك في 4 مباريات فقط مع الفريق الكاتالوني.

وتبلغ القيمة السوقية 14.5 مليون يورو، وهي قيمة منخضفة بشكل واضح عن المبلغ الذي جاء فيه في الصيف من فالنسيا "26 مليون".

ويخطط فريق برشلونة للتعاقد مع حارس جديد في الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعد الهولندي اونانا على رأس القائمة المرشحة للانتقال إلى كامب نو.