شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: جوزيه حب حسام عاشور من أول نظرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة عرابي لاعب ومدرب الأهلي السابق، أن تاريخ حسام عاشور الكبير مع الأهلي لايسمح له بالانتقال للزمالك، ويمكن أن ينتقل لاعب من الأهلي للزمالك أو العكس لكن حينما يمتلك تاريخ وانجازات عاشور فالأمر صعب للغاية.

وتابع عرابي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الأحد: "حسام عاشور يقدر يلعب موسمين آخرين في مصر أو الخليج لكن أتمنى اعتزاله في الأهلي"

وكشف لاعب ومدرب الأهلي السابق: "عرفت جوزيه على حسام عاشور ولما شافه حبه من أول نظرة".

وصنف عرابي بأن محمد رمضان أفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية ومخدش حقه.

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وتوج عرابي بـ28 بطولة طوال فترة مسيرته مع الأهلي التي امتدت لـ17 عاما، ويلقب بالجندي المجهول، ربما لقلة أهدافه التي بلغت 12 فقط.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، عن موعد عودة النشاط الرياضي في البلاد، بعد أن توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن عودة النشاط ستكون تدريجية لفتح الأندية ومراكز الشباب في منتصف شهر يونيو المقبل، وبالتالي من الممكن أن تعود التدريبات في منتصف يونيو، إستعداداً لاستئناف المسابقات بعد ذلك.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، خلف بيراميدز الثالث برصيد 32 نقطة، مع مباريات أقل للزمالك.