شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: أحمد فتحى أخلص للأهلى.. وأوافقه على قرار الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد حمادة صدقى المدير الفنى لنادى سموحة بقرار أحمد فتحى فى الرحيل عن الاهلى فى هذا التوقيت خاصة أن رغبة اللاعب فى المشاركة لآخر لحظة قوية وكبيرة .
وأضاف صدقى فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن فتحى تخوف من الجلوس على الدكة مع رينيه فايلر وقراره بالرحيل كان لذلك السبب.
وعن أفضل مهاجمين الدورى المصرى قال: إن مصطفى فتحى يخطو خطوات ثابته نحو تنصيبه مهاجم منتخب مصر الأول.
وعلى الجانب الآخر أكد صدقى إنه لا يستطيع فى الوقت الحالى قبول أي منصب داخل النادي الأهلى إلا إذا كان مديرا فنيا ، مؤكدا أنه يعتز ويفتخر بكونه أحد أبناء الأهلى ولكن فى الوقت الحالى من الصعب التراجع عن دور المدير الفنى.
وعن المطالبات بإعلان الأهلى بطلا للدورى قال: إن اللوائح تمنع ذلك وأضاف أنه يتمنى استئناف منافسات الدورى، خاصة أن دخول فريق سموحة من المربع الذهبى ليس مستحيل ، مؤكدا أن جميع الأندية تضررت من التوقف الحالى بلا استثناء.
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