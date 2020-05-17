شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: أحمد فتحى أخلص للأهلى.. وأوافقه على قرار الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حمادة صدقى المدير الفنى لنادى سموحة بقرار أحمد فتحى فى الرحيل عن الاهلى فى هذا التوقيت خاصة أن رغبة اللاعب فى المشاركة لآخر لحظة قوية وكبيرة .

وأضاف صدقى فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن فتحى تخوف من الجلوس على الدكة مع رينيه فايلر وقراره بالرحيل كان لذلك السبب.

وعن أفضل مهاجمين الدورى المصرى قال: إن مصطفى فتحى يخطو خطوات ثابته نحو تنصيبه مهاجم منتخب مصر الأول.

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وعلى الجانب الآخر أكد صدقى إنه لا يستطيع فى الوقت الحالى قبول أي منصب داخل النادي الأهلى إلا إذا كان مديرا فنيا ، مؤكدا أنه يعتز ويفتخر بكونه أحد أبناء الأهلى ولكن فى الوقت الحالى من الصعب التراجع عن دور المدير الفنى.

وعن المطالبات بإعلان الأهلى بطلا للدورى قال: إن اللوائح تمنع ذلك وأضاف أنه يتمنى استئناف منافسات الدورى، خاصة أن دخول فريق سموحة من المربع الذهبى ليس مستحيل ، مؤكدا أن جميع الأندية تضررت من التوقف الحالى بلا استثناء.