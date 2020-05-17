شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: "رضا عبد العال حريف بس معندوش مهارة التهديف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أسامة عرابي لاعب ومدرب الأهلي السابق، عن كواليس تتويج النادي الأهلي بكأس مصر 1992، أمام نظيره الزمالك، رغم سيطرة أبناء ميت عقبة على أغلب أحداث المباراة.

وتابع عرابي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الأحد: "كنا الأفضل في الشوط الأول واستطعنا إحراز هدف التقدم، ولكن في الشوط الثاني أحرز رضا عبدالعال هدف التعادل من مهارة فردية بعدما قام بترقيص محمد سعد مدافع النادي الأهلي ليسكنها في شباك أحمد شوبير".

وأضاف لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق: "رضا عبدالعال حريف جدًا، ربما لا يمتلك مهارة التهديف بنفس القدرة التي يمتلكها في دقة تمريراته، والزمالك كان مسيطرًا والأقرب للتتويج باللقب".

وأضاف: "التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن خرجوا للاحتراف في ذلك الوقت، ولكن شارك طاهر أبو زيد في الدقائق الأخيرة للمباراة وفي الوقت بدل من الضائع، قام بإنقاذ الأهلي وإهدائه اللقب".

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وختم: "بعدما شارك طاهر أبو زيد، حصلنا في الوقت بدل من الضائع على ضربة حرة من حوالي 40 ياردة، وهنا قرر أبو زيد تسديدها رغم بعد المسافة لأنه كان واثق في قوة قدمه، وبعدما سددها سقطت من حارس الزمالك حسين السيد ليضعها أيمن شوقي في مرمى الزمالك في اللحظات الأخيرة من المباراة".

وتوج عرابي بـ28 بطولة طوال فترة مسيرته مع الأهلي التي امتدت لـ17 عاما، ويلقب بالجندي المجهول، ربما لقلة أهدافه التي بلغت 12 فقط.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، عن موعد عودة النشاط الرياضي في البلاد، بعد أن توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن عودة النشاط ستكون تدريجية لفتح الأندية ومراكز الشباب في منتصف شهر يونيو المقبل، وبالتالي من الممكن أن تعود التدريبات في منتصف يونيو، إستعداداً لاستئناف المسابقات بعد ذلك.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، خلف بيراميدز الثالث برصيد 32 نقطة، مع مباريات أقل للزمالك.