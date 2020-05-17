شكرا لقرائتكم فايلر يتواصل مع مسئولى الأهلي لبحث مصير الدوري والتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال الساعات الماضية من أجل استكشاف الرؤية بشأن مصير تدريبات الفريق ومدى إمكانية عودة الدوري المُجمد حالياً جراء "جائحة" كورونا، وحرص المدرب السويسري على الاستفسار من مسئولي الأهلي عن حقيقة الأنباء التى تناثرت على مدار الأيام الماضية بشأن إلغاء الدوري وهي الأنباء التى نفاها اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وأكدت الجهتين أن مصير بطولة الدوري لم يُحسم بعد وأن هذا القرار سيكون قرار دولة في النهاية ، وهو ما نقله مسئولو الأهلي للمدرب السويسري الذي أعلن إنه يرغب في استئناف التدريبات بعدما شعر بالملل شأنه شأن الجميع في الوسط الرياضي بعدما تم تجميد النشاط منذ 70 يوماً تقريباً.

فايلر كان عقد أجتماعاً الخميس الماضي بمقر الأهلي بالجزيرة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لمناقشة العديد من الملفات جاء في مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التي يؤديها اللاعبون بمنازلهم في إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.