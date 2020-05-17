شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: مارتن يول اتظلم في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أسامة عرابي لاعب ومدرب الأهلي السابق، بقدرات الهولندي مارتن يول مدرب الأهلي السابق موضحا أن الحكم عليه جاء مبكرا وكان لديه خطة لتكوين فريق ينافس على جميع البطولات.

وتابع عرابي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الأحد: "مارتن يول اتظلم في الأهلي وقالى ذات مرة، عندي فلوس لو ولعت فيها تقعد 100 سنة متخلصش".

وواصل: "الأزمة التي حدثت بهجوم الجماهير عليه عقب وداع دوري أبطال أفريقيا هي السبب الرئيسي في رحيله”.

وأنهى عرابي حديثه: "الراحل ما كانش محتاج فلوس ولا شهرة.. كان دايما يقولي أنا حققت نجاحت كبيرة في التدريب.. ولو حرقت فلوسي لمدة 10 سنين جاية مش هتخلص”

واضاف لاعب ومدرب الأهلي السابق: التدريب في مصر يعتمد بنسبة كبيرة على العلاقات الشخصية، لكن هذا لا ينفي الموهبة والقدرات والشخصية التى ترجح كفة مدرب على آخر.

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وتوج عرابي بـ28 بطولة طوال فترة مسيرته مع الأهلي التي امتدت لـ17 عاما، ويلقب بالجندي المجهول، ربما لقلة أهدافه التي بلغت 12 فقط.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، عن موعد عودة النشاط الرياضي في البلاد، بعد أن توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن عودة النشاط ستكون تدريجية لفتح الأندية ومراكز الشباب في منتصف شهر يونيو المقبل، وبالتالي من الممكن أن تعود التدريبات في منتصف يونيو، إستعداداً لاستئناف المسابقات بعد ذلك.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، خلف بيراميدز الثالث برصيد 32 نقطة، مع مباريات أقل للزمالك.