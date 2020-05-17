شكرا لقرائتكم شبانة في لايف اليوم السابع: الدوري الإماراتي "كوبري" باهر المحمدي للانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة " في لايف " اليوم السابع عبر صفحة فيسبوك، عن أن باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر لم يوقع للأهلي كما يتردد ولكن هناك سيناريو موضوع لإنتقال مدافع الإسماعيلي إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير من الموسم المقبل ، خاصة أن اللاعب من العناصر التي يضعها الأهلي للإنضمام لصفوفها وتعويض رحيل أحمد فتحي.

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تابع محمد شبانة عبر صفحة اليوم السابع على فيس بوك " أن باهر المحمدي قريب من الإنتقال للدوري الإماراتي والأقرب العين أو الوحدة لمدة 6 أشهر مقابل مبلغ مادي كبير على أن ينتقل اللاعب بعدها إلى الأهلي في يناير المقبل ، واستخدام الدوري الإماراتي " كوبري " لإنتقال اللاعب إلى الأهلي ، وهذا سيناريو تكرر مع أكثر من لاعب من قبل .

أضاف شبانة أن باهر المحمدي لاعب جوكر مثل أحمد فتحي أو عمر جابر أو أحمد زيزو في الزمالك ، ويجيد اللعب في أكثر من مركز سواء المساك أو الظهير الأيمن ، وبالتالي باهر المحمدي سيكون لاعب في صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

أكد شبانة أن إنتقال باهر المحمدي للدوري الإماراتي ومن ثم الإنضمام للأهلي أفضل لمجلس إدارة الإسماعيلي من وجهة نظرهم خوفاً من غضب الجماهير إلى جانب الحصول على مبلغ مالي كبير من وراء بيعه لأي نادي خارج مصر.