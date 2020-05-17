شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: 5 آلاف جنيه غرامة الكيلو الزائد لأى لاعب فى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة، أنه يستطيع العودة بلاعبيه للياقة المطلوبة من خلال 4 إلى 5 أسابيع.

وأكد حمادة صدقى، عبر تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، أنه يحدد غرامة مالية 5 آلاف جنيها لكل كيلو زائد عند أي لاعب.

مؤكدا إنه يتمنى استئناف منافسات الدورى، خاصة أن دخول فريق سموحة من المربع الذهبى ليس مستحيل ، خاصة وأن جميع الأندية تضررت من التوقف الحالى بلا استثناء.

ومن جانبهم أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماع مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خلال الأيام المقبلة ، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري من الاستئناف من عدمه ، ودراسة الحلول الأفضل للنشاط خلال الفترة المقبلة ، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.